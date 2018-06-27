الحكم يتهم المعارضة بأنها تريد كسر النظام الدستوري في نيكاراغوا

اتهم وزير خارجية نيكاراجوا، المعارضة، اليوم الثلاثاء، بأنها تريد "كسر النظام الدستورى" عبر خطة "لتقويض الاستقرار الاجتماعى" اعدتها "مصالح غامضة".

وجاء في تصريحات دنيس مونكادا، التى نشرتها مجلة "اينفورم باستران" الإلكترونية الموالية للحكومة، أن المعارضة دافعت، خلال هذين الشهرين من الاحتجاجات، عن "الإطاحة بالنظام الدستورى من خلال المطالبة باستقالة" الرئيس وتنظيم انتخابات مبكرة بهدف الوصول "إلى تغيير عبر طرق غير شرعية".

لكنه اكد "استعداد الحكومة للاستماع" إلى مطالب بسط الديموقراطية التى قدمتها المعارضة "فى اطار احترام الدستور والقوانين".