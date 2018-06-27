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الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.. اليوم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:01 ص
الحكم على جلال البحيرى لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.. اليوم محكمه - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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تنظر المحكمة العسكرية، اليوم، فى الحكم على الشاعر جلال البحيرى، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضى أحالت المتهم للقضاء العسكرى بعدما أمرت بحبسه 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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