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الجيش اليمنى يهاجم مواقع لمليشيا الحوثي غرب محافظة تعز

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:26 ص
الجيش اليمنى يهاجم مواقع لمليشيا الحوثي غرب محافظة تعز الجيش اليمني
وكالات
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اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطنى اليمنى فى اللواء 17 مشاة من جهة وبين مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى  فى جبهة مقبنة، وجبهة العنين بمديرية جبل حبشى بمحافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات التى اندلعت بين الجيش الوطنى اليمنى والمليشيا الانقلابية فى جبهة مقبنة تأتى إثر هجوم شنته قوات الجيش اليمنى على مواقع تمركز مليشيا الحوثى فى جبل الحصن الاستراتيجى بإسناد جوى بغارتين شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وفى ذات السياق استهدفت مقاتلات التحالف بخمس غارات مواقع تمركز مليشيا الحوثى الانقلابية فى التلة الصفراء بالعنين ومنطقة الصراهم بجبل حبشى غرب محافظة تعز.

 


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