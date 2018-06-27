الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر جبل الخليقة ويتقدم فى معارك البيضاء

كتبت - إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بطيران التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم من تحرير "جبل الخليقة" وتواصل التقدم نحو الوهبية أولى مناطق مديرية السوادية بمحافظة البيضاء .

وكان الجيش اليمنى حقق انتصارات كبيرة فى معارك البيضاء كان آخرها مواجهات ودحر المليشيا الحوثية الانقلابية الإيرانية من ناصع والقنذعه وغيرها من المناطق الهامة التى تم استعادتها وتحريرها.

ومن جانب آخر تتقدم قوات الجيش اليمنى فى تعز ولحج حيث حررت مواقع استراتيجية جديدة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

تأتى هذه الانتصارات بالتزامن مع تقدم القوات فى معارك صرواح والحديدة.