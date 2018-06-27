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الجيش السورى يعلن تحرير بادية دير الزور بالكامل من تنظيم داعش

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:56 م
الجيش السورى يعلن تحرير بادية دير الزور بالكامل من تنظيم داعش الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أعلنت القيادة العامة للجيش السورى، اليوم الأربعاء، تحرير بادية دير الزور بالكامل من إرهابيى تنظيم "داعش".

وذكرت القيادة العامة للجيش -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن القوات العاملة فى دير الزور وبدعم من سلاح الجو السورى تمكنت من تحرير بادية دير الزور بالكامل بعد معارك عنيفة مع عناصر تنظيم (داعش)، وتطهير مساحة تقدر بـ5800 كم موقعة خسائر فادحة بالأفراد والمعدات فى صفوف الإرهابيين.

وأشارت القيادة إلى انهيار معاقل التنظيم وأماكن انتشاره على مختلف المحاور والجبهات حتى الحدود الإدارية لمحافظة حمص، وفرار من تبقى منهم، مشددة على أن أن تطهير هذه المساحة الواسعة من البادية السورية والوصول إلى الحدود العراقية يؤكد إصرار الجيش السورى على الاستمرار بملاحقة التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها إلى أن يعم الأمن والاستقرار ويتم تطهير سوريا بالكامل من الإرهاب وداعميه إقليميا ودوليا.

 


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