الجارديان: مسلمو أمريكا "مصدومون" من قرار تأييد المحكمة العليا لحظر السفر

كتبت رباب فتحى

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بتسليط الضوء على كيفية استقبال الجالية المسلمة فى أمريكا لقرار المحكمة العليا الأمريكية بقانونية مرسوم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بحظر دخول مواطنى خمس دول إلى أمريكا، وقالت إن هذه الخطوة عززت شعور المسلمين بالانعزال كأنهم "مواطنون من الدرجة الثانية".

وقالت الصحيفة، إنه بعد مرور 18 شهرًا تقريبًا والعديد من المعارك القضائية ، أعلنت المحكمة العليا أمس الثلاثاء أن النسخة الثالثة من قرار ترامب قانونية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء كصدمة للجالية الإسلامية فى الولايات المتحدة، وظهر ذلك جليا بين صفوف الجالية اليمينية والتى تعيش فى واحد من أكثر الأحياء تنوعا فى بروكلين، حيث استقبلوا الخبر بالغضب وعدم التصديق.

ونقلت الصحيفة عن على السبيعى، اليمنى البالغ من العمر 18 عاما، قوله إن "بعض الناس لا يفهمون حتى ما يحدث، فيوم يقال إن القرار تم إلغائها، ويوم آخر نكتشف أنه سارى".

وأضاف أنه رغم هذا الارتباك، فإن نظام ترامب المثير للجدل، والذى يستهدف المسافرين من خمس دول ذات أغلبية مسلمة، والذى يعد تعزيزا للإسلاموفوبيا بحسب الرافضين له، كان له تأثير على كل فرد في المجتمع.