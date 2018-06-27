video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: مسلمو أمريكا "مصدومون" من قرار تأييد المحكمة العليا لحظر السفر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:49 م
الجارديان: مسلمو أمريكا "مصدومون" من قرار تأييد المحكمة العليا لحظر السفر دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بتسليط الضوء على كيفية استقبال الجالية المسلمة فى أمريكا لقرار المحكمة العليا الأمريكية بقانونية مرسوم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بحظر دخول مواطنى خمس دول إلى أمريكا، وقالت إن هذه الخطوة عززت شعور المسلمين بالانعزال كأنهم "مواطنون من الدرجة الثانية".
 
وقالت الصحيفة، إنه بعد مرور 18 شهرًا تقريبًا والعديد من المعارك القضائية ، أعلنت المحكمة العليا أمس الثلاثاء أن النسخة الثالثة من قرار ترامب قانونية. 
 
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء كصدمة للجالية الإسلامية فى الولايات المتحدة، وظهر ذلك جليا بين صفوف الجالية اليمينية والتى تعيش فى واحد من أكثر الأحياء تنوعا فى بروكلين، حيث استقبلوا الخبر بالغضب وعدم التصديق. 
 
ونقلت الصحيفة عن على السبيعى، اليمنى البالغ من العمر 18 عاما، قوله إن "بعض الناس لا يفهمون حتى ما يحدث، فيوم يقال إن القرار تم إلغائها، ويوم آخر نكتشف أنه سارى". 
 
وأضاف أنه رغم هذا الارتباك، فإن نظام ترامب المثير للجدل، والذى يستهدف المسافرين من خمس دول ذات أغلبية مسلمة، والذى يعد تعزيزا للإسلاموفوبيا  بحسب الرافضين له، كان له تأثير على كل فرد في المجتمع. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: تحديد موعد وموقع انعقاد القمة بين الرئيسين ترامب وبوتين

ترامب: سياسة الهجرة فى أمريكا ينبغى أن تكون "معذرةً لا يمكنك الدخول"

ترامب يشيد بـ"انتصار" حول الهجرة بعد أشهر من "هستيريا الاعلام"

ترامب

دونالد ترامب

الاسلاموفوبيا

حظر السفر

اخبار العالم




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة