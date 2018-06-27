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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:49 م
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الجارديان: كوريا الشمالية تواصل تطوير مفاعلها النووى رغم تعهداتها لواشنطن

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:49 م
الجارديان: كوريا الشمالية تواصل تطوير مفاعلها النووى رغم تعهداتها لواشنطن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم كونج أون
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن صورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، أظهرت مواصلة كوريا الشمالية تطوير مفاعلها النووى المرتبط ببرنامج التسليح الخاص بها، بالرغم من تعهدها لواشنطن بنزع سلاحها النووى.
 
وكشفت الصور التى جرى التقاطها فى 21 يونيو الجارى وحللها موقع "نورث 38" المختص فى شئون كوريا الشمالية، أن أعمالا تجرى على قدم وساق لتطوير مفاعل "يونج بيون" النووى فى كوريا الشمالية.
 
وتشمل الأعمال على المفاعل النووى تعديلا لنظام التبريد الموجه لإنتاج البلوتونيوم، فضلا عن تشييد مكتب هندسى وبناء منشأتين غير صناعيتين فى الموقع، من المرجح أن تكونا معدتين لاستقبال زيارات المسئولين.
 
وعلى الرغم من غموض الاتفاق، تستمر سيول فى التقارب مع بيونج يانج، إذ عقد مسئولون من الجانبين مباحثات عسكرية، هذا الأسبوع، كما ناقشوا إمكانية إقامة خط للسكك الحديدية بين البلدين.
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التقى نظيره الكورى الشمالى فى كوريا الشمالية فى وقت سابق من هذا الشهر فى قمة وصفت بالتاريخية لأنها تحول خريطة آسيا. 
 
 

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