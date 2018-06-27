video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الثانوية الازهرية:5 مخالفات غش وتمزيق ورق بامتحان الصرف للقسم العلمى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:37 م
الثانوية الازهرية:5 مخالفات غش وتمزيق ورق بامتحان الصرف للقسم العلمى الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
 
أدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية،اليوم الأربعاء،امتحان مادة الصرف ،وقال قطاع المعاهد الأزهرية،إن الامتحان مر في هدوء ولم ترصد حالات غش على مستوى جميع اللجان إلا حالات محدودة جدًا باستخدام أوراق متعلقة بالمادة لا تتعدى ثلاث حالات على مستوى الجمهورية ولم يتم ضبط أي حالة غش باستخدام التليفون المحمول ورصدت القليل من المخالفات بيانها كالتالى : 
ضبط  ( 1 ) حالة غش ورقي باللجان  وتم تحرير محضر بها
ضبط  ( 1 ) حالة تمزيق ورقة الإجابة   وتم تحرير محضر بها .
ضبط ( 3 ) حالات  شطب علي  ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها .
تم نقل طالب  بلجنة بلال إلى المستشفى بسيارة الإسعاف في تمام الساعة 9.10  صباحًا ولم يعد للجنته مرة أخرى .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الثانوية الأزهرية: كنا نطمح فى كليات القمة وبعد الامتحانات طموحنا ننجح

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

القسم العلمى




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة