الثانوية الازهرية:5 مخالفات غش وتمزيق ورق بامتحان الصرف للقسم العلمى

أدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية،اليوم الأربعاء،امتحان مادة الصرف ،وقال قطاع المعاهد الأزهرية،إن الامتحان مر في هدوء ولم ترصد حالات غش على مستوى جميع اللجان إلا حالات محدودة جدًا باستخدام أوراق متعلقة بالمادة لا تتعدى ثلاث حالات على مستوى الجمهورية ولم يتم ضبط أي حالة غش باستخدام التليفون المحمول ورصدت القليل من المخالفات بيانها كالتالى :

• ضبط ( 1 ) حالة غش ورقي باللجان وتم تحرير محضر بها

• ضبط ( 1 ) حالة تمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محضر بها .

• ضبط ( 3 ) حالات شطب علي ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها .

• تم نقل طالب بلجنة بلال إلى المستشفى بسيارة الإسعاف في تمام الساعة 9.10 صباحًا ولم يعد للجنته مرة أخرى .