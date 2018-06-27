"التنمية الصناعية" تفسخ تعاقدها مع إحدى شركات النسيج لعدم سدادها 31 مليون جنيه

كتب – إسلام سعيد

فسخت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقدها مع إحدى شركات صناعة الغزل والنسيج والتجارة بالجملة، وذلك لعدم التزام الأخيرة بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 31 مليون جنيه، وإنهاء العقد المبرم بتاريخ 4 أبريل 2018 بشأن ترخيص تنمية وتطوير منطقة صناعية بنظام حق البيع الخاص بالقطعتين "7 و8 " بمدينة السادات.

كان من المقرر أن تقوم شركة النسيج بإنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات لإنشاء 568 مصنعا، بإجمالى رأس مال مدفوع 2 مليار دولار.

وقال مصدر حكومى مطلع على المفاوضات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية شركة النسيج، إن فسخ التعاقد مع الشركة يعنى وقف تخصيص 3.1 مليون متر مربع للشركة المخصصة خلال أبريل الماضى، إضافة إلى وقف أى تعامل على القطعتين ( 7 و8 ) بمدينة السادات لعدم التزام الشركة.

وينفرد "اليوم السابع" بنشر نص خطاب موجه إلى الشركة – والتى قيل وقت توقيع العقد معها- أنها إحدى كبريات الشركات العاملة فى صناعة الغزل والمنسوجات فى الصين، جاء فيه مطالبة الهيئة للشركة بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى العقد ومن بينها تقديم خطاب ضمان نهائى بـ31 مليون جنيه.

وجاء فى نص الخطاب الصادر بتاريخ 27-5-2018، " بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة وشركة صناعة الغزل بتاريخ 4 أبريل 2018 بشأن ترخيص بشأن ترخيص تنمية وتطوير منطقة صناعية بنظام حق البيع بمدينة السادات الخاص بالقطعتين "7 و8 " بمنطقة المطورين الجديدة بمدينة السادات، وكذا خطابنا السابق لشركتكم بتاريخ 20 مايو 2018 بالتنبيه عليها بسرعة موافاة التنمية الصناعية:

تحويل مبلغ 1 مليون جنيه فرق الدفعة المقدمة للتعاقد 5 %.سداد مصروفات العقد 2 فى الألف من الثمن المحدد للأرض 620 مليون جنيها كانت مستحقة السداد قبل التوقيع على العقد خلال أبريل 2018.البرنامج الزمنى العام للمشروع الواجب تقديمه للهيئة فى موعد غايته 4 مايو 2018.

وتابع نص خطاب هيئة التنمية الصناعية للشركة، أنه لما كانت المادة 4-1 من العقد قد نصت على "يلتزم الطرف الثانى بسداد التأمين النهائى لعملية ترخيص بشأن ترخيص تنمية وتطوير منطقة صناعية بنظام حق البيع الخاص بالقطعتين "7 و8 " بمدينة السادات، بخطاب ضمان نهائى بـ 31 مليون جنيه بقيمة 10 جنيهات للمتر عن كامل مساحة المنطقة الصناعية موضوع العقد وذلك خلال 21 يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد..وفى حالة عدم قيام الطرف الثانى بسداد التأمين النهائى خلال الموعد المحدد يعتبر هذا العقد لاغيا ومفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبية أو اعذار أو اتخاذ أى إجراء قانونى آخر.

واستطرد الخطاب: حيث إن الشركة لم تقم بتنفيذ الالتزامات سالفة الإشارة وعلى رأسها سداد خطاب ضمان نهائى بمبلغ 31 مليون جنيه رغم التنبيه عليها بموجب كتاب الهيئة رقم 553/1/ص فى 20 مايو 2018، مما يعد مخالفة صريحة لبنود هذا العقد وإعمالا للشرط الفاسخ الصريح السابق ذكره".

واختتم الخطاب " لذلك فإن الهيئة تخطركم بفسخ العقد المبرم فى 4 أبريل 2018 بشأن تنمية وتطوير منطقة صناعية بنظام حق البيع الخاص بالقطعتين (7 و8 ) بمدينة السادات لمخالفتكم بنود التعاقد مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للهيئة تجاهكم بشأن توقيع أى إجراءات أو غرامات فى هذا الشأن".

وقال مصدر حكومى لـ"اليوم السابع" أن الشركة لم تبدى جدية فى استغلال التسهيلات التى تم تقديمها لها رغم أنه تم تخصيص المتر بسعر 10 جنيهات فقط، لافتا إلى أنه تم اكتشاف مخالفات كثيرة فى أوراق تأسيس الشركة تتعلق برأس مالها والذى يبلغ 2 مليون جنيه فقط، رغم أن ما تم ترويجه وقتها عكس ذلك تماما بأنها أكبر شركة ضخمة لصناعة النسيج والغزل فى الصين وأنها تعمل منذ 25 سنة.