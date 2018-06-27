التعليم تعلن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بمدرسة الضبعة النووية

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، عن قبول دفعة جديدة من طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة محافظة مطروح، للعام الدراسي 2018/2019، من الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي، من جميع محافظات مصر، على أن يكون الحد الأدني للمجموع للطلاب المتقدمين( 265) درجة من المحافظات و(260) درجة لقاطني محافظة مطروح، بشرط حصول الطالب على 90 % على الاقل في مجموع الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

كما أشار مجاهد إلى أنه قد تم تخصيص نسبة 40% من المقبولين لطلاب محافظة مطروح، مضيفًا أنه سوف يتم عقد مجموعة من الاختبارات، والكشف الطبي، ومقابلات شخصية للطلاب المتقدمين، مؤكدًا على أنه يتم التعاون مع إحدى المؤسسات العسكرية العريقة فى عقد الاختبارات والكشف الطبى.

الجدير بالذكر أن الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، قد قام بالإعلان بمديرية التربية والتعليم بمطروح لتلقي طلبات الالتحاق.