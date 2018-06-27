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التعليم تحذر المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية من نشر معلومات على فيس بوك

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:47 م
التعليم تحذر المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية من نشر معلومات على فيس بوك الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك قنوات شرعية للتعبير عن الآراء حول أعمال امتحانات الثانوية العامة، مطالبا بعدم استخدام صفحات فيس بوك فى نشر أى أخبار أو معلومات تخص أعمال التصحيح وتقدير الدرجات داخل الكنترولات أو أى شخص مشارك فى أعمال الامتحانات.

 
وشدد رئيس امتحانات الثانوية العامة، على أنه من يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية محذرا من عدم نشر معلومات على صفحات التواصل الاجتماعى.
 
 
وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الهدف هو عدم إثارة البلبلة وإرباك أولياء الأمور والطلاب وحفاظًا على سرية أعمال التقدير والامتحانات.

 


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