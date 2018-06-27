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البورصة تطالب شركتى بايونيرز ومصر للصلب بمراعاة المادة 31 من قواعد القيد

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:12 م
البورصة تطالب شركتى بايونيرز ومصر للصلب بمراعاة المادة 31 من قواعد القيد البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، التنبيه على شركتى بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب – عتاقة، مراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
 
كما قررت اللجنة، مخاطبة شركة الحديد والصلب المصرية بمراعاة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ، والمادة 42 من الاجراءات التنفيذية مستقبلاً.
 
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
 
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.
 

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