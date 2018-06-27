video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بالمبادرة 16.8 مليار جنيه

البنك المركزى يطلق مبادرة لتسوية مديونيات متعثرة لـ3500 شركة و337ألف من الأفراد

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:19 م
البنك المركزى يطلق مبادرة لتسوية مديونيات متعثرة لـ3500 شركة و337ألف من الأفراد طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب : أحمد يعقوب
إضافة تعليق

أعلن البنك المركزى عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد  فى بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

 

وقال البنك المركزى اليوم: ستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية فى إطار هذه المبادرة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسدده والتى تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقداً  فى موعد غايته 31/12/2018.

 

كما سيتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، ويتم تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.

وتتضمن المبادرة حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، وتسرى هذه المبادرة حتى 31/12/2018.

 

وجدير بالذكر أن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسدده من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. وتأتى هذه المبادرة فى محاولة من البنك المركزى والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

ويدعو البنك المركزى المصرى العملاء لمخاطبة بنوك التعامل وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة ثورة 30 يونيو

البنك المركزى: 85 مليارا للمشروعات الصغيرة.. ومليار جنيه لتمويل الابتكار

البنك المركزى: لا تغيير بقواعد تمويل البنوك لشركات السمسرة بضمان أسهم

البنك المركزى

اخبار الاقتصاد

الشركات المتعثرة

القروض

اخبار مصر

المديونيات المتعثره

مبادرة البنك المركزى

تسوية المديوينيات المتعثرة




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو

مجدى عبد الغنى: أنا مش حرامى ومسرقتش القمصان وأرفض التشكيك فى سمعتى.. فيديو

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

طلعت حرب رجع تانى

ويجعله عامر !

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة