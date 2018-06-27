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"الإسكان": بيع 25 محل تجارى وصيدلية فى مدينة السادات

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:14 ص
"الإسكان": بيع 25 محل تجارى وصيدلية فى مدينة السادات محلات تجارية - صورة ارشيفية
كتب أحمد حسن
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قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه سيتم بيع 25 محلاً تجارية، وصيدلية بالمناطق السكنية المختلفة، بالمدينة، فى مزاد علنى.

وقال المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، إنه تم طرح حق الاستغلال بمقابل الانتفاع، لمدة موسم صيفي واحد "صيف 2018"، بالقرى السياحية(مركز مارينا العلمين السياحى – ماربيلا) بالمزاد العلنى، بين الشركات المتخصصة المصرية والعالمية، لما يلى: حق تقديم مشروبات ومأكولات خفيفة مع توفير شماسى وكراسى مجانية على الشواطئ الرملية للبحر والبحيرات بمركز مارينا العلمين السياحى، وحق تقديم مشروبات ومأكولات خفيفة مع توفير شماسى وكراسى مجانية على الشواطئ الرملية للبحر والبحيرات بقرية ماربيلا السياحية.

 


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