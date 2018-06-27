"الإحصاء" يصدر دراسة عن الزيوت النباتية فى مصر .. صناعتها وتطور إنتاجها

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، دراسة عن اقتصاديات الزيوت النباتية فى مصر، تضمنت الدراسة عددا من المؤشرات حول تكاليف صناعة الزيوت النباتية وتطور إنتاجها، وذلك خلال الفترة من 2006- 2016، هذا بالإضافة إلى تطور متوسط نصيب الفرد منها والتوقعات المستقبلية لصناعة الزيوت النباتية.

وقال الجهاز، فى بيان له اليوم، حول الدراسة، إن صناعة الزيوت النباتية تعد أحد الصناعات الغذائية الهامة فى الإنتاج الصناعى، حيث تعمل على توفير سلعة غذائية رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها، وتساهم بشكل لا بأس به فى رفع قيمة الإنتاج وتوفير فرص عمل، لافتا إلى انه فى المتوسط توفر المنشأة العاملة فى صناعة الزيوت فرص عمل تتراوح من 420- 480 فرصة عمل.

وأضاف الجهاز أن نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية تبلغ نحو 10- 13%، ويرجع ذلك لمحدودية المساحة المحصولية المنزرعة من المحاصيل الزيتية، والتى لا تتعدى 3% من إجمالى المساحة المحصولية فى مصر خلال عام 2015، 2016، موضحا أن ذلك يرجع إلى التنافس الشديد بين تلك المحاصيل والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل الحبوب والخضر والفاكهة، وهو ما أدى إلى أن أمر توفير الزيوت الغذائية للمستهلك المصرى أصبح أحد أكبر التحديات الاقتصادية الرئيسية فى القطاع الزراعى.

ومن أهم المؤشرات التى أشارت إليها الدراسة أيضاً، أن المتـاح للاستهـلاك من الزيـوت النباتيـة زاد من 1380 ألف طــن عـام 2006 إلى 1708 ألـف طــن عـام 2016 بنسبة 23,8%، فيما انخفض الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية مـن 207 ألف طـن عام 2006 الى 167 ألف طـن عام 2016 بنسبة 19.3%.

وأوضحت الدراسة أن مساهمة زيت النخيل فى كمية المتاح للاستهلاك للزيوت النباتية جاءت فى المرتبة الأولى، حيث بلغت أعلى نسبة 72% عام 2006 وأقـل نسبـة 34.9% عـام 2007، يليه زيت فول الصويا فى المرتبة الثانية من حيث كمية المتاح للاستهلاك قد بلغت أعلى نسبة 42.5% عام 2015 وأقل نسبة 5,3% عــام 2012 .