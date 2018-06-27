الأمير سلطان بن سلمان يستقبل إيناس عبد الدايم لافتتاح دورة سوق عكاظ الجديدة

رسالة الطائف مصطفى عنبر

التقى صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، فى الطائف أمس الثلاثاء، وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتورة الهام صلاح الدين نائبة وزير الآثار فى جمهورية مصر العربية ورئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحى أحمد حلمى يوسف، اللذين وصلوا الطائف لحضور حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ التى ستكون مصر ضيف شرفها.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ورحب سمو رئيس الهيئة بالوفد المصرى فى زيارته للمملكة، وأكد على أن العلاقة الأخوية التكاملية بين السعودية وجمهورية مصر العربية هى علاقة تاريخية ومستمرة، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يعتبر مصر فى مكان القلب، ومهتم ومتابع لإنتاجها وحضورها الثقافى.

وأضاف "عندما نأتى لمجال الثقافة والتراث الحضارى والسياحة فنحن مكملين لبعضنا، كما أننا استفدنا من مصر فى جميع المجالات سابقا، عندما كانت المملكة فى مرحلة البناء، وسنستفيد من مصر أيضا فى مراحل تسارع البناء الحضارى فى المملكة، كما سيكون هناك تبادل من ناحية المعارض الزائرة بين البلدين فى مجال الآثار، وسنعمل مع الأخوة المسئولين فى مصر بمجال التدريب السياحى والفندقى وإدارة المواقع التراثية والثقافية فى المملكة التى تحتاج إلى إدارة، خصوصا أن مصر لديها الرصيد الكبير من الخبرة فيما يتعلق بقطاع الآثار من خلال الاستفادة من خبراء الآثار المصريين، ونحن مع مصر فى كل المراحل التاريخية ومستمرون فى ذلك وهذا الشيء ليس بجديد بين البلدين.

من جهتها، أبدت وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم سعادتها بزيارة المملكة معربة عن تقديرها العميق لاختيار مصر ضيف شرف دورة سوق عكاظ لهذا العام.

وأكدت أن مستقبل التعاون بين البلدين طموح وكبير وواسع، مبينة أن زيارتها للمرة الثانية للمملكة جاء بعد النجاح الكبير الذى حققته المملكة فى المجال الثقافى، إضافة إلى أن مصر هى ضيفة شرف للحدث العظيم الذى تستقبله محافظة الطائف فى سوق عكاظ، الأمر الذى من شأنه التوسع فى مجال التعاون، خصوصا أن هناك تطورا كبيرا يحدث الآن فى المملكة عبر اهتمامها الجاد بالحراك الثقافى وتنميته.

إلى جانبها، أشادت نائبة وزير الآثار المصرية الدكتورة الهام صلاح الدين بما تشهده المملكة من تطور واضح فى مجال الآثار والمتاحف والتراث الوطنى، أن التعاون بين المملكة ومصر فى مجال الآثار والمتاحف تعاون وثيق، وسيكون هناك اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة وجمهورية مصر العربية لتدريب وتأهيل عدد من المواطنين والمواطنات السعوديين فى مجال إدارة المتاحف والتنقيب عن الآثار وترميمها، مؤكدة أن المملكة تحظى بسواعد شابة وطموحة للنهوض بقطاع الآثار وإبرازه كأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى.