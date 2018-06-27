الأزهر يشارك بأكبر وفد بمؤتمر الوسطية والاعتدال بالعراق بحضور العبادى

بمشاركة أزهرية تعد الأكبر بين الوفود انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى للوسطية والاعتدال وتحت شعار (وسطيون فى مواجهة التطرف)، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى جامع أم القرى، ببغداد السلام، أمس الثلاثاء.

و قال رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، أن "الإرهابيين الذين هم أكبر خطر على الإسلام أرادوا حرف الدين الإسلامى عن منهجه الوسطى عن طريق الجهل، ولكن بوحدتنا انتصرنا عليهم"، وشدد على أن تنظيم "داعش مشروع هدام وتخريبى للأمة، ولكننا قررنا هنا فى بغداد القضاء عليه وإنهاء هذه المأساة"، وتابع العبادى: "سنعيد بناء كل ما دمره الإرهابخصوصا بناء الانسان".

ويشارك فى المؤتمر، الذى تستمر أعماله يومين، وفود من 30 دولة عربية وإسلامية، وأكثر من 4 آلاف إمام وخطيب مسجد، بحسب ديوان الوقف السُنى، فى بيان امس.

و كرم رئيس وفد الأزهر الشريف الدكتور حامد ابو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على هامش مؤتمر الوسطية والاعتدال المنعقد فى ديوان الوقف السنى الدكتور الهميم بدرع الأزهر ومفكرة الأزهر(رواق الأزهر) التى تمثل ذاكرة اعمال الأزهر الشريف منذُ١٠٥٠ سنة والى يومنا هذا وذلك عن مجهوده الزاخر فى خدمة الإسلام وقيادة الحملة الوطنية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب.

الى ذلك قال الدكتور الهميم: أن التكريم من الأزهر الشريف أضاف لى مسؤولية جديدة واقول أن الأزهر ومصر فى قلب العراق والعراقيين وان العراقيين والمصريين شعب واحد وأرضاهما مهبط الأنبياء والأولياء.

من جانبه نقل رئيس وفد الأزهر الشريف الدكتور حامد ابو طالب تحيات ومباركة الامام الاكبر للأزهر الشريف الشيخ احمد الطيب، لافتا إلى أنه كان يود الحضور بنفسه إلى هذا المؤتمر المهم، وهو داعما للعراق والعراقيين، وان منهج الوسطية والاعتدال هو منهج الأزهر الشريف.

ويترأس الوفد د.حامد ابو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وضم عضوية كلا من د. عبد الفتاح العوارى عميد كلية اصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة، ود. عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ود. عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا، ود. طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر، ود.محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، ود.عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر، ود. اعتماد عميدة كلية البنات الإسلامية.