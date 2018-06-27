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استمرار فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك ميدوزا -6

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:56 م
استمرار فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك ميدوزا -6 التدريب المشترك
كتب زكى القاضى
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استمرت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك ميدوزا -6 والذى تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية بالمياه الإقليمية المصرية ويستمر لعدة أيام، ومن المقرر أن تنفذ المرحلة الرئيسية للتدريب بحضور الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزراء دفاع ورؤساء أركان مصر وقبرص واليونان. 

 

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة،  والتدريب على أعمال الاعتراض البحرى وأعمال الامدادات والتزود بالوقود ومكافحة الغواصات،  وكذلك أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها وأعمال الأبرار البحرى والجوى، وبمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية .

 

وجدير بالذكر أن جمهورية قبرص تشارك للمرة الاولى فى التدريب " ميدوزا " مما يجعله أكبر التدريبات البحرية الجوية المشتركة التى تنفذ فى البحر الأبيض المتوسط وتساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة من مصر وقبرص واليونان .

 

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز افاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة التى تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات .

 

التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (1)
التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (1)

 

التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (2)
التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (2)

 

التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (3)
التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (3)

 

التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (4)
التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (4)

 

التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (5)
التدريب المصرى اليونانى القبرصى المشترك (5)

 


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