ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات فى نيكاراجوا لـ 285 قتيلا و 1500 مصاب

ماناجوا (أ ش أ)

أعلنت نيكاراجوا ارتفاع حصيلة ضحايا قتلى المظاهرات التى تشهدها البلاد منذ شهرين إلى 285 شخصا ونحو 1500 مصاب.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن المتظاهرين قولهم إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل قناصة يستخدمون بنادق رشاشة خلال مظاهرة ضخمة فى مدينة هونك ثانى أكبر مدن البلاد، محملين مسؤولية ذلك لحكومة الرئيس دانيال اورتيجا الذى يحكم البلاد منذ 4 عقود.

وتواجه الحكومة فى نيكاراجوا احتجاجات من المعارضة التى تطالب بتنحى الرئيس أورتيجا البالغ من العمر 72 عاما.