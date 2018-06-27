إياد علاوى يدعو للإسراع بإجراء عملية الفرز اليدوى لنتائج الانتخابات العراقية

بغداد (أ ش أ)

دعا نائب الرئيس العراقى إياد علاوى اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بإجراء عملية العد والفرز اليدوى لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكدا ضرورة توفير كل ما يلزم لضمان إجراء العملية بـ"سلاسة ونزاهة".

وقال مكتب علاوى ـ فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ أن علاوى استقبل سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوجلاس سليمان، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحة السياسية فى ضوء قرار المحكمة الاتحادية الاخير حول تعديل قانون الانتخابات، بالاضافة إلى الحراك الجارى وطبيعة التفاهمات التى اعلن عنها بين القوائم الفائزة.

وشدد علاوى خلال اللقاء، على أهمية الاسراع بإجراء عمليات العد والفرز اليدوى وفق ما جاء فى قرار المحكمة الاتحادية، محذرا من أن الالتفاف على تلك القرارات سيعيد العملية إلى المربع الأول.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية أعلنت الخميس الماضى أن قرار البرلمان العراقى إعادة فرز أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا لا يتعارض مع الدستور، كما قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين فى الخارج والنازحين فى الانتخابات.