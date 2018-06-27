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الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:37 ص
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خلال مارس الماضى

إنتاج النفط الصخرى الأمريكى يواصل ارتفاعه ويحقق 6.7 ملايين برميل يوميا

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:00 ص
إنتاج النفط الصخرى الأمريكى يواصل ارتفاعه ويحقق 6.7 ملايين برميل يوميا النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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واصل إنتاج الولايات المتحدة الامريكية  من النفط الصخرى ارتفاعه خلال شهر مارس الماضى بنحو 93 ألف برميل يوميا ، ليصل إلى 6.753 ملايين برميل يوميا ، مشكلا ارتفاعا قدره نحو 1.3 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع شهر مارس 2017 .

وبحسب تقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك أن ما يعزز ارتفاع إنتاج النفط الصخرى الامريكى هو ارتفاع عدد الحفارات العاملة خلال شهر مارس الماضى بنحو 17 حفارة ليصل إلى 879 حفارة، وهو مستوى مرتفع بنحو 200 حفارة مقارنة بالشهر المناظر  من العام الماضى .

وبحسب إحصائيات رسمية فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط يبلغ نحو 10.25 ملايين برميل يوميا يأتى منهم نحو 6.7 ملايين برميل يوميا من النفط الصخرى.

ارتفعت أسواق النفط الثلاثاء 26-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.80 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات عن إغلاقها السابق، وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط نحو  68.24 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا عن الاغلاق السابق.

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة الامريكية من النفط الصخرى خلال شهر يناير الماضى بحوالى 199 ألف برميل يوميا بنسبة تصل إلى حوالى 3.1% مقارنة بمستويات شهر ديسمبر ليسجل 6.537 مليون برميل يوميا.

 

 

إنتاج النفط الصخرى الامريكى
إنتاج النفط الصخرى الامريكى

 


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