إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين ثلاث سيارات أعلى كوبرى طملاى منوف بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة اسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إساف محافظة المنوفية، إخطارا من شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى طملاى بمركز منوف بمحافظة المنوفية .

على الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث وتبين تصادم ثلاث سيارات، اعلى الكوبرى، وتم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين وبالمعاينة تبين إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى منوف العام .