إصابة شخص فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودارجة نارية بدائرة مركز السادات محافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، بوقوع حادث تصادم ومصاب بالطريق الإقليمى بدائرة مركز السادات، وتبين أن طرفى الحادث سيارة نقل بمقطورة قيادة " م س م"، ودراجة نارية قيادة " س م ا"، ووقع الحادث نتيجة اصطدام الدراجة النارية بالسيارة من الخلف.

نجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بالساق اليمنى واشتباه كسر بالذراع الأيمن وغيبوبة، وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وتم نقله الى مستشفى السادات العام.

حدثت تلفيات بالدراجة وتم التحفظ على المركبتين، وبسؤال قائد السيارة أروى بمضمون ما جاء وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .