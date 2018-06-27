أهم 10 بوستات.. السخرية من مغادرة ألمانيا للمونديال تتصدر مواقع التواصل

كتب هيثم سلامة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

1. خالد الهيل: اليوم ذكرى انقلاب العاق حمد بن خليفة أمير قطر السابق على والده



خالد الهيل 2. صور.. الخارجية تكرم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة

تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة

تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة

3. وفاة والد الفنان محمد فهيم والجنازة عقب صلاة العصر



الفنان محمد فهيم عبر تويتر

4. سخرية النجوم والمدونون من هزيمة ألمانيا

5- نجوم بطولة البحر المتوسط يحتفلون عبر حساباتهم على مواقع التواصل

6- عمرو سعد ينتقد إزالة ترام مصر الجديدة

7- هشام ماجد يستجم فى الساحل الشمالى

8- ديزنى تحتفل باليوم العالمى للنظارات الشمسية