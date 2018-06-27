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أهم 10 بوستات.. السخرية من مغادرة ألمانيا للمونديال تتصدر مواقع التواصل

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:45 م
أهم 10 بوستات.. السخرية من مغادرة ألمانيا للمونديال تتصدر مواقع التواصل مفاجأة خروج المنتخب الألمانى من المونديال
كتب هيثم سلامة
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

 

1. خالد الهيل: اليوم ذكرى انقلاب العاق حمد بن خليفة أمير قطر السابق على والده
 
خالد الهيل
خالد الهيل
 

2. صور.. الخارجية تكرم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة

تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة (4)
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة 
 
 
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة (1)
تكريم أسر شهداء عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة 
 

3. وفاة والد الفنان محمد فهيم والجنازة عقب صلاة العصر

الفنان محمد فهيم عبر تويتر
الفنان محمد فهيم عبر تويتر
 

4. سخرية النجوم والمدونون من هزيمة ألمانيا

سخرية من خروج ألمانيا من كأس العالم
محمد هنيدى

 

 

5- نجوم بطولة البحر المتوسط يحتفلون عبر حساباتهم على مواقع التواصل

نجوم بطولة البحر المتوسط يحتفلون عبر حسابتهم
محمد إيهاب
 
6- عمرو سعد ينتقد إزالة ترام مصر الجديدة
 
عمرو سعد

 

7- هشام ماجد يستجم فى الساحل الشمالى

 هشام ماجد

 
8- ديزنى تحتفل باليوم العالمى للنظارات الشمسية
 
ديزني
 
9- هانى شاكر يسبح مع الدولفين فى شرم الشيخ
 
هاني شاكر مع الدولفين
 
10- نسرين طافش فى إطلالة طفولية 
 
نسرين طافش

 


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