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أمين عام رابطة العالم الإسلامى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:04 م
أمين عام رابطة العالم الإسلامى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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أجرى د. محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، اتصالا هاتفيا، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتعزية فى وفاة شقيقته .
 
وأعرب العيسى، عن خالص التعازى لفضيلة الإمام الأكبر والأسرة الكريمة فى وفاة المغفور لها بإذن الله، شقيقة فضيلته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.
 
من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره للدكتور محمدالعيسى، مؤكدا تقديره لرابطة العالم الإسلامي وما تقوم به من جهود فى خدمة الإسلام والمسلمين .
 
وتوفيت صباح اليوم الأربعاء، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وشيعت الجنازة من مسقط رأسها بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر .

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