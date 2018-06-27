أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وعاظ القاهرة والجيزة أهمية تكثيف الجهود الدعوية

بحث الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى، في لقاء مطول صباح اليوم مع وعاظ محافظتي القاهرة والجيزة سبل تكثيف الجهود الدعوية لوعاظ الأزهر الشريف خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة كيفية التغلب على المشكلات والعقبات التي تواجههم، ومقترحاتهم التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك.

وقال الأمين العام إن منطقتي وعظ القاهرة والجيزة من أهم المناطق التي تتسع رقعتها؛ نظرا لوجود كثافات سكانية كبيرة بها، وبالتالي فإنها تحتاج إلى مزيد من الجهود التوعوية، من خلال العمل الميداني الذي يقوم على الانتشار وتفعيل طاقات الوعاظ الشباب والاستفادة من جهود وخبرات علماء الوعظ في مجال التوعية بالتحديات الراهنة ومحاولات أعداء الوطن لنشر الشائعات والدعاية المغرضة للتأثير على استقرار الوطن، ممايتطلب بذل الجهود الكبيرة لدعم استقرار الوطن وحماية المواطنين من الأفكار المتطرفة.

وأكد عفيفي على أهمية التنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات التعليمية والثقافية والرياضية في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، مع التركيز على أهمية توعية النشء بقيمة التسامح والتعايش والانتماء للوطن.

ولفت الأمين العام إلى أن المرحلة القادمة تتطلب القراءة الموسعة والمعرفة بالتحديات الحالية محليًا وإقليميا وعالمياً، والتواصل الفعال مع الجماهير من خلال الوسائل التي تناسبهم للتعرف على مشكلاتهم ومشاركتهم في طرح الحلول اللازمة له.