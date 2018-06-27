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الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:06 م
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أمريكا ترحب بجولة مفاوضات السلام فى جنوب السودان المنعقدة بالخرطوم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:29 ص
أمريكا ترحب بجولة مفاوضات السلام فى جنوب السودان المنعقدة بالخرطوم رئيس جنوب السودان سالفاكير
الخرطوم (أ ش أ)
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أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الأفريقية دونالد ياماهوتو عن ترحيب بلاده بجولة مفاوضات السلام بدولة جنوب السودان التى تعقد حاليا بالخرطوم، مثمناً الاختراق المهم الذى تم تحقيقه.

وأكد ياماهوتو - فى اتصال هاتفى مع وزير الخارجية السودانى الدكتور الدرديرى محمد أحمد - دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التى يضطلع بها السودان فى هذا الصدد..متمنياً أن يتواصل التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين حول كافة القضايا خاصة المتعلقة بتحقيق وتعزيز حالة الأمن والسلم الإقليميين ومعالجة قضايا المنطقة خدمةً لمصالح شعوبها.

وتناول الجانبان - خلال الاتصال - تطورات الأوضاع بجمهورية جنوب السودان على ضوء جولة المفاوضات بين الفرقاء بناء على مقررات القمة الأخيرة لمنظمة إيجاد.

 


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