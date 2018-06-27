أشرف شيحة: إقبال غير مسبوق للسياح العرب لقضاء إجازاتهم بالساحل الشمالى

كتبت ميرفت رشاد

كشف أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة بالسوق العربى، زيادة عدد السياح الخليجيين الوافدين لمصر خلال موسم الصيف بنسبة نمو تتخطى 20 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرا إلى أهمية السوق العربى ودول مجلس التعاون الخليجى، والذى يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد " شيحة" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن حجوزات العرب مبشرة للغاية خلال العام الجارى،مشيرا إلى أن هناك إقبال غير مسبوق من العائلات الوافدة من دول الخليج، لقضاء إجاراتهم بالساحل الشمالى، موضحا أن السياح السعوديين يتصدون قائمة الدول العربية الأكثر ايفادا للحركة السياحية المصرية يليهم سائحى دول الكويت والإمارات ولبنان والمغرب العربى والجزائر.

وقال " شيحة" إن السياحة العربية تمثل 30% من السياحة الوافدة للمقصد السياحى المصرى، لافتا إلى أن مصر تعد مقصدا هاما للسائح العربى لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة، أطلقت الحملة الترويجية لمصر فى دول مجلس التعاون الخليجى فى شهر رمضان الماضى ، واعتمدت الحملة بشكل خاص على عرض الفيلم القصير "هى دى مصر" الحائز على العديد من الجوائز العالمية، حيث تم عرضه بكثافة على أربع قنوات تليفزيونية عبر منطقة الخليج فى أوقات الذروة الإعلانية قبل وأثناء وبعد البرامج والمسلسلات الرمضانية ذات المشاهدة العالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة الترويجية شملت أيضا وضع لوحات إعلانية خارجية ضخمة فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حملة إلكترونية استهدفت الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والهاتف المحمول فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن.