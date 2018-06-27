video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

20 % زيادة فى أعداد السائحين..

أشرف شيحة: إقبال غير مسبوق للسياح العرب لقضاء إجازاتهم بالساحل الشمالى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:00 م
أشرف شيحة: إقبال غير مسبوق للسياح العرب لقضاء إجازاتهم بالساحل الشمالى سياح عرب - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

كشف أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة بالسوق العربى، زيادة عدد السياح الخليجيين الوافدين لمصر خلال موسم الصيف بنسبة نمو تتخطى 20 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مشيرا إلى أهمية السوق العربى ودول مجلس التعاون الخليجى، والذى يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد " شيحة" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن حجوزات العرب مبشرة للغاية خلال العام الجارى،مشيرا إلى أن هناك إقبال غير مسبوق من العائلات الوافدة من دول الخليج، لقضاء إجاراتهم بالساحل الشمالى، موضحا أن السياح السعوديين يتصدون قائمة الدول العربية الأكثر ايفادا للحركة السياحية المصرية يليهم سائحى دول الكويت والإمارات ولبنان والمغرب العربى والجزائر.

وقال " شيحة" إن السياحة العربية تمثل 30% من السياحة الوافدة للمقصد السياحى المصرى، لافتا إلى أن مصر تعد مقصدا هاما للسائح العربى لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة، أطلقت الحملة الترويجية لمصر فى دول مجلس التعاون الخليجى فى شهر رمضان الماضى ، واعتمدت الحملة بشكل خاص على عرض الفيلم القصير "هى دى مصر" الحائز على العديد من الجوائز العالمية، حيث تم عرضه بكثافة على أربع قنوات تليفزيونية عبر منطقة الخليج فى أوقات الذروة الإعلانية قبل وأثناء وبعد البرامج والمسلسلات الرمضانية ذات المشاهدة العالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة الترويجية شملت أيضا وضع لوحات إعلانية خارجية ضخمة فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حملة إلكترونية استهدفت الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والهاتف المحمول فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بروما: انطلاقة جديدة فى مجال تنمية السياحة الإيطالية

الجمعية المصرية الألمانية: طفرة فى السياحة القادمة من ألمانيا الفترة المقبلة

مجلة إيطالية تروج للسياحة المصرية من خلال برنامج "بلوك نوتس" فى إيطاليا

السياح

العرب

الخليج

دول الخليج

الساحل الشمالى

السياح العرب

حجوزات

زيارة مصر

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة