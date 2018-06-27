أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-6-2018 وتراجع اليورو والاسترلينى

كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، وفيما تراجعت أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظراً لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيراً .

الدولار فى مصر

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت اسعار كالتالى..



سعر صرف الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.69جنيه للشراء، و 20.85 جنيه للبيع.



سعر صرف الجنيه الانجليزى اليوم

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.49 جنيه للشراء، و 23.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.78 للشراء، و 59.15 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.74جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



الجنيه المصرى

البنك المركزى: 85 مليارا للمشروعات الصغيرة.. ومليار جنيه لتمويل الابتكار

قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، إن حجم التمويلات التى ضختها البنوك العاملة فى السوق المحلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 85 مليار جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للنهوض بهذا القطاع الحيوى، مؤكدة أنه من المتوقع أن يكتمل ضخ الـ200 مليار جنيه قبل يناير 2020.

وأضافت لبنى هلال، نائب البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركتها فى احتفالية تخريج أول دفعة من رواد الأعمال والتى أقامها "إيجى بنك"، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق صندوق لتمويل الابتكار بقيمة مليار جنيه، خلال عام من الآن، مؤكدة أن هذا الصندوق يستهدف تمويل مشروعات فى مجال التكنولوجيا المالية، وغيرها من القطاعات الجارى دراستها فى الوقت الحالى، حيث يعمل البنك المركزى المصرى على الإطلاع على أفضل التجارب الغربية فى هذا المجال، موضحة أن تلك التمويلات سوف يضخها البنك المركزى المصرى.