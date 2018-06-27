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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-6-2018 فى مصر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:54 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-6-2018 فى مصر ذهب - أرشيف
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-6-2018 استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة عقب تراجعها أمس بقيمة 4 جنيهات فى التعاملات، وتشهد أوقية الذهب انخفاض حاد مسجلة 1258 دولار، فى أدنى مستوى لها فى 6 أشهر.
 
 
 

سعر الذهب اليوم

وسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة المصرى 637 جنيها للجرام حتى الآن، لكن قد يبيعه بعض التجار بسعر 638 جنيها للجرام وبهذا يكون سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 637 و 638 جنيها للجرام فى سوق الصاغة
 
 
 
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 
عيار 18 : 546 جنيها
 
عيار 21 : 637 جنيها
 
عيار 24 : 728 جنيها
 
 الجنيه الذهب: 5096 جنيها
 
السعر العالمى: 1258 دولارا
 
 

الطلب على الذهب

 
وتدعم المخاطر الجيوسياسية عادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين، وانخفض الدولار أمام الين فى التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء ليحوم قرب أدنى مستوياته فى أسبوعين، مع استمرار تقوض شهية المستثمرين للمخاطرة، جراء اشتداد النزاع بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

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