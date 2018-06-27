أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27- 6 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-6-2018.

البورصة توقف التداول على 13 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، العربية لاستصلاح الأراضى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، بنك البركة مصر، المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، التعمير والاستشارات الهندسية، دايس للملابس الجاهزة، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 721 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.010 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 199 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.02%، والعرب على 5.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.12%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 802 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 48.8 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 16176 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2714 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 16257 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 50 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 12.37 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.37%

- العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.78 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.85%

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 19.22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.08%

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 2.82 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.83%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 4.83 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 23.34 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 16 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.94%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 6.97 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%

- الصناعات الغذائية العربية - دومتى بسعر إغلاق 10.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 14.97 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.61%