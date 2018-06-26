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76%من القراء يستبعدون نجاح الأزهر فى تنقية كتب التراث من أفكار التطرف

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:00 ص
76%من القراء يستبعدون نجاح الأزهر فى تنقية كتب التراث من أفكار التطرف استطلاع
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فى استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الأزهر والأوقاف فى تنقية كتب التراث من أفكار العنف والتطرف، استبعد غالبية القراء نجاح الأزهر والأوقاف فى تنقية كتب التراث من أفكار العنف والتطرف.

 

واستبعد 76% من القراء نجاح الأزهر والأوقاف فى تنقية كتب التراث من أفكار العنف والتطرف، بينما توقع 20% من القراء نجاح الأزهر والأوقاف فى تنقية كتب التراث من أفكار العنف والتطرف، فى الوقت الذى استبعد فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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الازهر

التراث

التطرف

الاوقاف

العنف




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