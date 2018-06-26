684 طالبًا وطالبة أمام 9 لجان امتحانية فى امتحان الكمياء للمتفوقين

محمود طه حسين

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26/6/2018 امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017/2018، في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن عدد طلاب مدارس المتفوقين الذين قاموا بأداء الامتحان (684) طالبًا/ طالبة أمام (9) لجان امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط، وأما بالنسبة لما أُثير حول السؤال العاشر من الامتحان والذي يحتاج في الإجابة عليه إلى وجود الجدول الدوري، فقد تم التواصل مع مدير عام تنمية مادة العلوم والهيئة الفنية واضعى أسئلة الامتحان، وفى ضوء التقرير الفني الوارد من الهيئة وحرصًا على ما فيه صالح الطلاب فقد وافق حجازي على إلغاء درجة السؤال العاشر وإخطار لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) لمراعاة ذلك في أعمال التقدير وأعلن أن إلغاء درجة السؤال المذكور لن تؤثر بأي حال على درجة الطلاب بالمادة حيث إنها تحتسب بناءً على النسبة المئوية.

وعلى صعيد أخر أكد حجازى استمرار سير أعمال امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017- 2018 دون توقف على جميع مستوياتها، طبقًا لجدول الامتحان المعلن والمعتمد من الوزارة ووفقًا لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 1151 لسنة 2018، والذي نص على أن الإجازة الممنوحة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات حيث تستمر وفقًا للمواعيد المحددة لها.

وجدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 28/6/2018 سوف يقوم طلاب مدارس STEM بأداء آخر امتحان لهم بالدور الأول فى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية "الرياضيات، والعلوم"