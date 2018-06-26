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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:36 م
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"يلا أونلاين" يكشف مميزات وأسعار هواتف سامسونج الجديدة بالفئة المتوسطة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:00 م
"يلا أونلاين" يكشف مميزات وأسعار هواتف سامسونج الجديدة بالفئة المتوسطة يلا أونلاين
كتب حسن رمضان
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أكد أحمد يحيى مدير قطاع التدريب بشركة سامسونج إلكترونكس مصر، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر نغم إف إم، على أن الشركة تهتم بفئة الهواتف المتوسطة داخل السوق المصرى والتى تلقى رواجا كبيرا فى الفترة الأخيرة بسبب مميزاتها الجيدة وسعرها المناسب.

 

وأضاف يحيى، أن سامسونج طرحت مؤخرا داخل مصر هواتف جديدة تنتمى لفئة الهواتف المتوسطة، وهى j4 وj6 وA6 وA6+، لافتا إلى أن تلك الهواتف تتميز بالتصميم الجيد وشاشة لمس من نوع Super amoled .

 

ونوه مدير قطاع التدريب بشركة سامسونج إلكترونكس مصر، عن اعتماد كاميرات الهواتف الجديدة على أحدث تكنولوجيا الكاميرات، مما يتيح للمستخدم التقاط صور عالية الدقة وخاصة الصور السيلفي.

 

أما عن الأسعار، فأشار يحيى إلى أنها تبدأ من 2800 جنيه، موضحا أنها متاحة للبيع داخل متاجر سامسونج الرسمية ولدى الموزعين المعتمدين.

 

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى الرابعة مساء عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 ويقدمه هبة السيد وتامر أمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الإعلانى الحصرى لشبكات راديو النيل.


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يلا أونلاين

سامسونج إلكترونكس




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