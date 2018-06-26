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وزير داخلية إيطاليا: لم أتحدث عن مراكز حماية للمهاجرين داخل التراب الليبى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:46 ص
وزير داخلية إيطاليا: لم أتحدث عن مراكز حماية للمهاجرين داخل التراب الليبى ماتيو سالفينى وزير الداخلية الإيطالى
كتبت فاطمة شوقى
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أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، أن تصريحاته فى ليبيا، خلال زيارته لطرابلس أمس الاثنين، كانت تتعلق بإنشاء مراكز حماية دولية للمهاجرين فى "الحدود الخارجية" الجنوبية لليبيا وليس داخل التراب الليبى.

 

وقال سالفينى فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الداخلية فى العاصمة روما، "عندما كنت أتحدث عن مراكز الحماية وتحديد الهوية فى الحدود على ليبيا، كنت أعنى الحدود الخارجية لليبيا".

 

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية وبشأن نتائج زيارته، أشار سالفينى بعد عودته من طرابلس "نادرا ما وجدت تطابقا فى النوايا مثل ما لمسته اليوم مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومع كل السلطات التى التقيتها".

 

وأردف "هناك تشاطر كامل لوجهات النظر بين ليبيا وإيطاليا، بينما لا يمكن قول الشىء نفسه بين ليبيا والاتحاد الأوروبى أو بين ليبيا ودول أوروبية أخرى، التى ألحقت الضرر بليبيا".

 

وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق قد أعلن "الرفض القاطع" لإقامة معسكرات مهاجرين على التراب الليبى، ونوه، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سالفينى فى طرابلس، بأن بلاده  "بلد عبور وليست مصدرا لتدفقات المهاجرين"، مناشدا دول الاتحاد الأوروبى بتبنى سياسات مشتركة فيما بينها بشأن معالجة قضية الهجرة.

 


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سالفينى

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الهجرة




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