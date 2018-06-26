وزير خارجية أمريكا: لن نضع جدولا زمنيا لخطوات نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية

واشنطن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إنه لن يضع جدولا زمنيا للمفاوضات من أجل نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية، فى تناقض مع تصريحات مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية قال إن واشنطن ستقدم قريبا جدولا زمنيا إلى كوريا الشمالية "بمطالب محددة".

وفى مقابلة تليفونية مع شبكة (سي.إن.إن) أجريت يوم الأحد ونشرتها الشبكة يوم الاثنين قال بومبيو إنه يريد أن يرى استمرار التقدم نحو نزع السلاح النووى الكورى الشمالى وإن الإدارة ستقيم من حين لآخر مدى جدية بيونجيانج فى التخلى عن برنامجها النووي.

وقال بومبيو لسي.إن.إن "لن أضع جدولا زمنيا لذلك سواء كان شهرين أو ستة أشهر. نحن ملتزمون بالتحرك للأمام لنرى إن كنا نستطيع تنفيذ ما يريد الزعيمان (الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون) تحقيقه".

وكان يشير إلى القمة التى جمعت ترامب وكيم يوم 12 يونيو فى سنغافورة، وعهد إلى بومبيو بقيادة المفاوضات التى تهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية الذى يهدد الولايات المتحدة. وقال بومبيو إنه سيقيم باستمرار إن كان تقدما تحقق بما يكفى لمواصلة المحادثات.