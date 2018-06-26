وزير النقل يتابع تطوير نظم إشارات السكة الحديد ويؤكد: لزيادة معدلات السلامة

كتب رضا حبيشى

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اجتماع مع وفد شركة تاليس الإسبانية العالمية يضم خوسوس باراجيس رئيس تاليس أسبانيا وباتريك أوسبزدا رئيس فرع تاليس بمصر وروفينيو أورتيجا مدير المشروع في مصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة بالسكة الحديد وهى مشروع تطوير وتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 180م.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن تكلفة المشروع ( ٨٦.٥ مليون يورو + ٨٤٦ مليون جنيه ) أي ما يعادل ١٥٥ مليون يورو ومن المقرر الانتهاء منه في اغسطس 2020، كما تقوم الشركة بتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خط القاهرة / الاسكندرية بطول ٢٠٨ كم بتكلفة ٧٠ مليون يورو ، ٣١٠ مليون جنيه بما يعادل ١٤٢ مليون دولار ومن المقرر الانتهاء منه في ابريل 2020، حيث حضر اللقاء الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل على اهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية مشيرا إلى أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث بتصميم يسمح بمسير القطارات بسرعة ١٦٠ كم / س بدلاً من ١٢٠ كم، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

ولفت وزير النقل أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

وقدمت الشركة عرض تقديمي للموقف التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط القاهرة/ الإسكندرية حيث تم إدخال أبراج اشارات قويسنا وبركة السبع وايتاي البارود للخدمة وسيتم ادخال ابراج كفر الزيات في 30 أكتوبر 2018 ودمنهور 31 ديسمبر 2018 و ابو حمس 24 يناير 2019 وكفر الدوار 26 فبراير 2019 وطنطا 2 ابريل 2019 وسيدي جابر 30 مايو 2019 والاسكندرية 19 اغسطس 2019 والتحكم المركزي مرحلة اولي " عرب الرمل / الاسكندرية " سبتمبر 2019 والتحكم المركزي مرحلة ثانية " مصر / بنها " 19 ابريل 2020) وذلك ضمن خط عرب الرمل / الاسكندرية .

كما قدمت الشركة الجدول الزمني لمشروع القاهرة /بنها حيث سيتم ادخال ( محطتي سندهور وطوخ في 28 مارس 2019 وقها في 29 مايو 2019 ومحطة بنها في 30 يوليو 2019 وقليوب 29 اغسطس 2019 وشبرا في 25 نوفمبر 2019 والتوضيب في 28 فبراير 2020 وشمال القاهرة 31 مارس 2020 وفرز الوابورات 19 ابريل 2020).

كما ناقش الوزير الموقف التنفيذي لخط أسيوط نجع/حمادي والذي يشمل ١٧ برج رئيسي و٣ أبراج ثانوية وعدد ٧٢ مزلقان ، وكذلك الجدول الزمني الخاص بهذا المشروع والمقترحات المقدمة من كل من هيئة السكك الحديدية والشركة المنفذة لتكثيف الأعمال في هذا المشروع الهام الذي يزيد من معدلات السلامة والأمان علي خطوط السكك الحديدية.

ووجه الوزير بالاهتمام بالنواحي التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين على هذا النظام الحديث وكذلك الاهتمام بعقود صيانة المشروع مع ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية وشهرية عن تقدم الأعمال ، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً المتابعة من خلال وحدة المتابعة بالوزارة ومن خلال زيارات مفاجئة ومستمرة لهذه المشروعات.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية عدد من مشروعات كهربة الإشارات حتى عام ٢٠٢٢ بإجمالي أطوال ١٠٨٩ كم وتشمل تطوير وتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة /الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم ،وخط بني سويف /أسيوط بطول ٢٥٠ كم ،وخط بنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق_ ابو كبير بطول ٢١٤كم ،وخط اسيوط/نجع حمادى بطول ١٨٠ كم ، وخط نجع حمادى/الأقصر /بطول ١١٨ كم ، بالاضافة الى خط طنطا /المنصورة /دمياط بطول ١١٩ كم) ويبلغ اجمالي تكلفة هذه المشروعات 17 مليار جنيه.