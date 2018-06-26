وزير الكهرباء: بعد عامين ونصف الخدمة ستكون مثل أوروبا

كتبت رحمة رمضان

أعدت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، خطة ممنهجة لتحسين مستوى الخدمة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد، و خاصة بمحافظات الصعيد الذى يعانى من انقطاعات متكررة بسبب بُعد محطات التوليد عنها واعتمادها على خطوط نقل قديمة.

و أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يضع تطوير شبكة النقل المرحلة القادمة فى أولويتها و ليس الإنتاج، خاصة و أن الاحتياطى فى الشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 10 آلاف ميجا وات فى بعض الأيام، موكداً أن المرحلة القادمة تتطلب وجود شبكة نقل قوية و حديثة تستوعب الطاقة المولدة من محطات التوليد.

و أضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة الوزارة لتطوير و تدعيم شبكة النقل تستغرق عامين و نصف العام، لتحسين مستوى الخدمة التى تصل للمواطن ، موكداً أن مشروعات النقل تستغرق وقت أكثر من مشروعات الإنتاج لآن خطوط النقل تمر بأراضى مواطنين وغيرها من العقبات التى تواجه هذه النوعية من المشروعات.

و أكد شاكر، أن مستوى الخدمة سيصبح مثل أوروبا وفقاً للمعاير العالمية بعد الإنتهاء من تطوير و تدعيم شبكة النقل، موكداً أن هذه الخطة ستقضى تماماً على مشاكل الانقطاعات و سوء مستوى الخدمة بمحافظات الصعيد.

و تابع شاكر، أن الخبرة المصرية فى مجال الكهرباء، ارتفعت خلال الـ4 سنوات الماضية نتيجة لدعم القيادة السياسية و الحكومة للقطاع بشكل جعلها تتمكن من إنهاء أزمة الانقطاعات نهائياً، و لم تكتفى بذلك بل عملت على زيادة القدرات المولدة عن احتياجات المواطنين، قائلاً "الخبراء الأجانب أشادوا بالشركات المصرية التى نفذت محطة محولات بنبان لنقل الطاقة المولدة من محطة بنبان الشمسية خاصة و أنهم أنتهوا منها قبل أنتها محطة التوليد ذاتها".