وزير الدفاع اليابانى يلتقى نظيره الأمريكى فى طوكيو الجمعة المقبل

طوكيو (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع اليابانى إتسونورى أونوديرا أنه سيلتقى نظيره الأمريكى جيمس ماتيس فى طوكيو يوم الجمعة المقبل لمناقشة قضية كوريا الشمالية وقضايا إقليمية أخرى.

وقال أونوديرا للصحفيين اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه)- إن اليابان والولايات المتحدة تسعيان إلى التفكيك الكامل للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية بشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه..فيما من المقرر أن يناقش الوزيران سبل التعاون مع الصين وكوريا الجنوبية والدول الأخرى لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن ماتيس يقوم حاليًا بزيارة الصين، ومن المقرر أن يزور كوريا الجنوبية قبل أن يتوجه إلى اليابان.