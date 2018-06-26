video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع اليابانى يلتقى نظيره الأمريكى فى طوكيو الجمعة المقبل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:41 م
وزير الدفاع اليابانى يلتقى نظيره الأمريكى فى طوكيو الجمعة المقبل وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن وزير الدفاع اليابانى إتسونورى أونوديرا أنه سيلتقى نظيره الأمريكى جيمس ماتيس فى طوكيو يوم الجمعة المقبل لمناقشة قضية كوريا الشمالية وقضايا إقليمية أخرى.

وقال أونوديرا للصحفيين اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه)- إن اليابان والولايات المتحدة تسعيان إلى التفكيك الكامل للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية بشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه..فيما من المقرر أن يناقش الوزيران سبل التعاون مع الصين وكوريا الجنوبية والدول الأخرى لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن ماتيس يقوم حاليًا بزيارة الصين، ومن المقرر أن يزور كوريا الجنوبية قبل أن يتوجه إلى اليابان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية اليابانية تخصص قسمًا جديدًا يتعامل مع شئون كوريا الشمالية وحدها

مقتل ضابط شرطة وحارس أمن فى هجوم بمدينة توياما اليابانية

امريكا

اليابان

اخبار امريكا

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة