وزير الدفاع البريطانى السابق: حكومة ماى تعيش "كذبة" بشأن ميزانية التسليح

كتب: محمد محسن أبو النور

حذر وزير الدفاع البريطانى السابق، جايفن ويليامسون، من أن "الحكومة تعيش كذبة" بخصوص ميزانية الدفاع، وفق ما نقلته جريدة التليجراف البريطانية اليوم الثلاثاء.

وأضاف ويليامسون، أن الحكومة "تعيش كذبة" بشأن ميزانية دفاعها، حيث قال إن الوزراء "يجب أن يخرجوا من السياج" ويقرروا ما إذا كانوا يريدون بقاء بريطانيا قوة عسكرية رائدة من عدمه.

وأوضح أن الأمر كان "رائعاً للغاية"، وكانت تيريزا ماى قد عرضت على هيئة الخدمات الصحية الوطنية زيادة قدرها 20 مليار جنيه إسترلينى فى السنة لدعم التمويل العسكرى، معربا عن قلقه من نقص الموارد المخصصة للجيش.

ولفت إلى أن الحكومة "خدعت الجمهور قليلاً" لأنها تعلم أن خطتها الدفاعية "لا يمكن تحملها".