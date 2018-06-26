وزير الخارجية يغادر إلى نواكشوط غدا للمشاركة فى اجتماعات القمة الأفريقية

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الأربعاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية (33) للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المقرر عقده يومى 28 و29 يونيو 2018، تمهيدا لانعقاد الدورة العادية (31) لقمة الاتحاد الأفريقي يومي الأول والثاني من يوليو 2018.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المشاركة المصرية في القمة الأفريقية والاجتماعات التمهيدية لها، تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في يناير 2019، مشيراً إلى أن القمة الحالية ماتزال تتبنى موضوع مكافحة الفساد كشعار لها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اجتماعات المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية المقبلة من المنتظر أن تركز على عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي من أجل زيادة فعالية مؤسساته وهياكله المختلفة، ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وقضايا الاندماج الإفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد إنتهائها في عام 2020، وتقارير لجنة الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والبرلمان الإفريقي، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات المالية الأخرى مثل ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وجدول الأنصبة الجديد الخاص بمساهمة الدول الأعضاء في الميزانية خلال الأعوام 2019 – 2021.

وفيما يتعلق بالموضوعات السياسية التي سوف تتناولها القمة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن القمة سوف تبحث الوضع في جنوب السودان خلال اجتماع مجلس السلم والأمن على المستوى الوزاري يوم غد الأربعاء ، وكذلك الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وقضايا الأمن والهجرة في أفريقيا خلال اجتماع المجلس على مستوى القمة يوم 30 يونيو. كما يعتزم وزير الخارجية عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تنسيق المواقف تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار مصر لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو ما يمثل تتويجا للجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لاستعادة الدور المصري الفاعل في أفريقيا، الأمر الذي برهنت عليه استضافة مصر خلال الأعوام الماضية للعديد من الفعاليات والقمم الأفريقية، فضلا عن قرب استضافتها خلال الأشهر المقبلة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، والمعرض التجاري الأفريقي الأول خلال الفترة من 11 – 17 ديسمبر 2018 بالقاهرة.



