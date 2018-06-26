وزير التنمية يجتمع مع اتحاد المستثمرات العرب

كتب سيد الخلفاوى ومحمود عثمان

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، بحضور مجموعة من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء التنسيق مع الاتحاد وجمعية سيدات الأعمال لدعم التنمية فى المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية المساهمة فى تنفيذها.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، التزام الوزارة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب والاستفادة من خبراتهم فى تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تعود على المواطنين بالنفع بما يساهم بالارتقاء بجودة حياتهم.

وقال اللواء محمود شعراوى إن لدى الوزارة مشروعات استثمارية بدراسات جدوى لكل مشروع، لافتا إلى تقدير الوزارة لحجم العمل الذى يقوم به اتحاد المستثمرات وجمعية سيدات الأعمال بالمحافظات.

وأوضح الوزير أهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة فى المحافظات والدور الذى يمكن أن يقوم به الاتحاد فى دعم الفرص التسويقية، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة فى المحافظات وإقامة صناعات عليها، خاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار فى المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الحكومة بكافة وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية فى حياة مواطنيه والارتقاء بمستوى المعيشة وإقامة مشروعات فى كل المجالات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إمكانية تنفيذ دورات تدريبية للعاملين فى مجال الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد فى مركز التنمية المحلية بسقارة.

من جانبها قدمت الدكتورة هدى يسي الشكر للوزير على عقد اللقاء وترحيبه بالتعاون مع الاتحاد وحل أية مشاكل للمستثمرين بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارت المعنية.

وأشارت إلى المعارض التى ينفذها الاتحاد لتسويق المنتجات المصرية المتميزة داخلياً وخارجياً والتوسع في تنفيذ مشروعات الادارة البيئة المتكاملة والقري الخضراء .

وطلبت الدكتورة هدي يس دعم وزارة التنمية المحلية في تسهيل بعض الاجراءات الخاصة بأنشطة الاتحاد بالمحافظات .

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات وأوجه التنسيق مع اتحادات المستثمرين و تبني احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل في مجال المشروعات الصغيرة مع التركيز علي جزئية التسويق باعتبارها مشكلة تواجه الشباب مع اهمية التنسيق

لمشاركتهم في المعارض الداخلية والخارجية التي ينفذها الاتحاد.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المطلوبة بالمحافظات ومنها مشروعات في مجال تحسين البيئة وتنفيذ واقامة الغابات الشجرية وصناعات خشبية علي مياه الصرف الصحي بالظهير الصحراوي ، حيث تم تخصيص الاراضي المرفقة بالمحافظات لتنفيذ مشروعات في الغابات الشجرية ، كما تم الاشارة الي مشروعات في انتاج زيوت الزيتون واقامة صناعات علي منتجات البلح والتمور بمحافظتي مطروح والوادي الجديد وتنفيذ مناطق لوجستية متكاملة بالمحافظات بواقع منطقة بكل محافظة علي مساحة لا تقل عن ٢١ فدان بتكلفة تقديرية من ٣ الي ٧ مليار جنيه .