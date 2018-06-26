وزير التنمية المحلية عن ضبط رئيس حى الدقى: مكافحة الفساد على رأس ملفاتى

كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله تأتى على رأس الملفات التى سيعمل عليها ومحاسبة كل من يتجاوز.

وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية، إلى التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية فى هذا الشأن، مشيراً إلى إيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات والارتقاء بقدراتهم وتطويرها، فى إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار في القدرات البشرية.

تصريحات الوزير جاءت تعليقا على ضبط رئيس حى الدقى متلبسا برشوة 250 ألف جنيه وشقة بقيمة 2 مليون جنيه مقابل التغاضى عن مخالفات بناء فى شارع البطل أحمد عبد العزيز.