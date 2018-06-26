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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:54 م
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وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات المؤتمر العلمى لتطوير دراسات المرحلة الجامعية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:27 م
وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات المؤتمر العلمى لتطوير دراسات المرحلة الجامعية جانب من المؤتمر
كتب وائل ربيعى
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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمى الذى تنظمه جامعة 6 أكتوبر حول "تطوير دراسات المرحلة الجامعية فى كليات ومعاهد وأقسام الإعلام فى الجامعات المصرية"، بحضور الدكتور أحمد عطية، رئيس الجامعة، والدكتور سامى عبد العزيز، رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مرعى مدكور، عميد كلية الإعلام بالجامعة، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وفى مستهل كلمته أكد الوزير على أهمية دور كليات وأقسام الإعلام بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا فى إعداد خريجى الإعلام، الذين تحتاج إليهم كافة مؤسساتنا الإعلامية الصحفية والإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية، وكذلك دور خريجى الإعلام فى ترشيد الأداء المهنى للإعلام المصرى خلال الفترة القادمة.

وأشار عبد الغفار إلى أهمية تطوير سياسات القبول بكليات الإعلام بحيث تتميز بالانضباط والشفافية والحيادية، مشددًا على أهمية تفعيل دور لجنة قطاع الإعلام فى هذا الأمر، لافتا إلى أهمية اختيار المناهج بما يتماشى مع النظم العالمية، وإعادة تأهيل معامل الكليات بما يتوافق مع متطلبات العصر.

وأوضح الوزير أن التحديات الراهنة التي يمر بها المجتمع المصري، والتحديات التي تفرضها بيئة الإعلام على المستوى الإقليمي والدولي تفرض أن يتناول أساتذة وخبراء الإعلام في مصر عددًا من القضايا والموضوعات بالدراسة؛ بهدف تطوير مضامين وأساليب تدريس الإعلام في مصر.
 


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