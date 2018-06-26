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وزيرة الهجرة: الإعداد لمشروع التوعية ضد الهجرة غير الشرعية بالمحافظات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:00 ص
وزيرة الهجرة: الإعداد لمشروع التوعية ضد الهجرة غير الشرعية بالمحافظات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنه يتم الإعداد لمشروع سيارة للتوعية يتم إعدادها ضمن الحملة، فضلاً عن خلق إطار تعاون لإعداد مادة علمية ممنهجة يتم تحديثها بصفة دورية بالتعاون مع الاطراف ذوى الصلة للتوعية بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة لخلق كوادر من المدربين المؤهلين على التوعية فى محافظات مصر الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية.

وأضافت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى ضوء الحملة يتم إعداد البرامج التدريبية الخاصة بتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتأهيل بسبل الهجرة الآمنة،، بجانب تنفيذ برامج تدريب المدربين من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتأهيلهم واعتمادهم كمدربين توعويين فيما يرتبط بتدريب الشباب من طلاب التعليم الفنى كمرحلة أولى. 

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، شهدت مؤخرًا اجتماعًا مع المكتب الفنى بالوزارة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وكان الطرفان قد وقعا بروتوكولا يهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لإعداد مدربين وبرامج لتأهيل الشباب للتعريف ونشر سبل الهجرة الآمنة والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والاتجار فى البشر.


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