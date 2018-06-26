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وزيرة البيئة تستعرض خطط تنمية وتطوير موارد صندوق حماية البيئة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:52 ص
وزيرة البيئة تستعرض خطط تنمية وتطوير موارد صندوق حماية البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا  موسعا  بإدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة تنمية وتطوير موارد الصندوق خلال الفترة القادمة،  بحضور القيادات المعنية وذلك فى اطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها لمتابعة ملفات العمل بالوزارة .

أكدت وزيرة البيئة على ضرورة الوقوف على الاجراءات التي تم تنفيذها لتنمية موارد الصندوق خلال الفترة الماضية لاستخلاص الدروس المستفادة والتجارب الناجحة والبناء عليها، وسد الفجوات من الناحية الاجرائية والمؤسسية والتشريعية فى ظل الهيكل الحالي للصندوق والمستجدات الوطنية التى تتطلب اليات التحول الإقتصادى    وذلك فى ضوء تكليفات الحكومة فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة اية أعباء إضافية، ومطالبة الوزرات بالانجاز في تحقيق نتائج للمشروعات فى فترة وجيزة .

كما وجهت الوزيرة بالتواصل مع كافة قطاعات جهاز شئون البيئة والأفرع الإقليمية له وتعيين نقاط اتصال للصندوق بتلك الأفرع مع إتاحة آلية لاستقبال الأفكار ومقترحات تطوير الصندوق من العاملين بجهازى شئون البيئة وتنظيم المخلفات وذلك لضمان الملكية الوطنية لشباب وزارة البيئة بتلك الافكار وضمان تنفيذها واستدامتها  وإعداد دراسة لتلك  الأفكار، إضافة إلى بحث تنمية موارد الصندوق من خلال تطوير المحميات والاستفادة من مواردها، وتفعيل القروض الدوارة، فضلاً عن تفعيل دور صندوق حماية البيئة فى تمويل المراكز البحثية والجامعات الحكومية.

كما تم خلال الإجتماع استعراض الموقف المالى للعام الحالي ٢٠١٧_٢٠١٨ وأوجه الصرف التى تمت من خلال الصندوق ومناقشة الخطوات التمهيدية لتفعيل خطة تنمية موارد الصندوق.

 


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