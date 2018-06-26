وزيرا الإنتاج الحربى والاتصالات يبحثان سبل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

كتب زكى القاضى

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لبحث موضوعات التعاون المشترك ووضع مقترح لتنفيذ الخطط المستقبلية بين الوزارتين .

هنأ "العصار" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتولى منصبه الجديد وأعرب عن تطلعه لبدء استكمال مسيرة العمل الحالية بين الوزارتين فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

واستعرض "العصار " عدد من المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات " تعميق التصنيع المحلى فى مجال صناعة الإلكترونيات – إنشاء محطات طاقة شمسية بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط – تطوير مكاتب البريد .." إلى جانب مشاركة الطرفين فى عدد من المبادرات أهمها مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات " مصر المستقبل " وكذا مبادرة التعلم التكنولوجى للشباب والعلماء مصر المستقبل وايضاٌ تنفيذ مشروع " قواعد البيانات " المتكاملة.

وأشار " العصار" إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تمتلك العديد من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التى يمكن استغلالها للمشاركة فى كافة المشروعات التى تقوم وزارة الاتصال بتنفيذها.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه تم بحث التعاون في عدد من المجالات ومنها صناعة الالكترونيات وبالأخص أجهزة التابلت، والتوسع في عمليات التدريب من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد كوادر فنية من وزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بعدد من الموضوعات التكنولوجية المتخصصة مثل انترنت الأشياء والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات البحوث والتطوير، معرباً عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن استغلالها في المشاركة فى تنفيذ العديد من شبكات الاتصالات، وتوريد وتركيب الصناعات المغذية لها وذلك على ضوء التعاون المثمر خلال الفترة السابقة.

وأضاف "طلعت " أنه تم أيضاً بحث تنفيذ عدد من خطط العمل، والمشروعات المستقبلية الخاصة بمعاونة وزارات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم فى إنفاذ وتطوير مشروعات المجتمع الرقمي.