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وزراء ماليزيا الجدد يؤدون اليمين الدستورية 2 يوليو المقبل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:07 ص
وزراء ماليزيا الجدد يؤدون اليمين الدستورية 2 يوليو المقبل رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم القصر الوطنى الماليزى السيد وأن أحمد دحلان عبد العزيز أن مراسم حلف اليمين الدستورية للوزراء ونواب الوزراء الجدد ستقام فى القصر 2 يوليو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن المتحدث قوله إن جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا قد تسلم قائمة أسماء الوزراء ونوابهم من مكتب رئيس الوزراء فى 20 يونيو 2018.

وأضاف فى بيان له أن جلالة الملك قد صادق على القائمة وتم ارجاعها إلى مكتب رئيس الوزراء فى 22 يونيو.

وفى شهر مايو الماضى، أدى 13 وزيراً فى الحكومة الماليزية الجديدة اليمين الدستورية أمام جلالة السلطان محمد الخامس فى القصر الوطنى بكوالالمبور.

 


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