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وزارتا البيئة والشباب تبحثان دعم التعاون فى مجال حماية البيئة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:44 م
وزارتا البيئة والشباب تبحثان دعم التعاون فى مجال حماية البيئة جانب من اجتماعى وزيرى البيئة والشباب والرياضة
كتبت آية دعبس
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمناقشة سبل دعم أوجه التعاون المختلفة بين الوزارتين فى حماية البيئة، وذلك بحضور لفيف من القيادات المعنية بالوزارتين بمقر المركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).

واستعرضت ياسمين فؤاد الآليات التى تتخذها الوزارة لإضافة البعد البيئى لعدد من أنشطة الشباب، وذلك فى إطار رفع الوعى البيئى لديهم وخلق سلوك إيجابى نحو الحفاظ على البيئة، وتتمثل هذه الآليات فى تنظيم ندوات توعية لبناء قدرات الشباب فى قضايا البيئة المختلفة، وتنظيم دورات تدريبية لإعداد كوادر شبابية فى مجال البيئة، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل لصقل مهارات الشباب على بعض الأنشطة البيئية مثل ( التشجير وصيانة الحدائق والنظافة - إعادة تدوير المخلفات الصلبة - زراعة عيش الغراب )، علاوة على تنظيم زيارات بيئية للشباب للمحميات الطبيعية للتعرف على أهم المحميات الطبيعية الموجودة فى مصر بهدف غرس الانتماء والتعرف على التراث الحضارى والثقافى فى مصر.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض أوجه التعاون المستقبلية بين الوزارتين، ومن أهمها مشاركة الشباب فى كافة المؤتمرات البيئية وإمداد وزارة الشباب والرياضة بمنظمين فى مؤتمر التنوع البيولوجى والمزمع عقده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والمشاركة فى برنامج الابتكارات فى المجالات ذات الصلة بحماية البيئة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم عدد من الدورات التدريبية لشباب الجامعات عن التنمية المستدامة، وتحويل عدد من مراكز الشباب إلى صديقة للبيئة وفق الاشتراطات البيئية وتقديم دعم فنى وتشجير، فضلا عن العمل على مساعدة الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات الطاقة الحيوية والتنوع البيولوجى وترشيد استخدام المياه عن طريق برنامج المنح الصغيرة، وتنظيم قوافل للتوعية البيئية للشباب فى جميع محافظات الجمهورية وغيرها من الأنشطة التى من شأنها دعم الأنشطة البيئية الشبابية.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى للمؤتمرات الخاصة بوزارة البيئة ومنها مؤتمر التنوع البيولوجى، والعمل على إعادة تفعيل القوافل البيئية من خلال وحدة الشباب بالوزارة، وإدراج الورش والمسابقات الخاصة بالتوعية البيئية فى المعسكرات الشبابية، إضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات والمنتديات الرياضية لرفع الوعى البيئى لدى الشباب وجميع فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأعربت وزيرة البيئة عن خالص امتنانها لجهود وزارة الشباب فى دعم الأنشطة البيئية الموجهة للشباب واستمرارا للتعاون الوثيق بين وزارة البيئة ووزارة الشباب وأملها فى بذل مزيد من الجهود لشحذ هممهم للحفاظ على البيئة المصرية.

 


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