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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:57 م
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وزارة البيئة تختتم البرنامج التدريبى لدمج مفاهيم التنوع البيولوجى فى الصحافة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:34 م
وزارة البيئة تختتم البرنامج التدريبى لدمج مفاهيم التنوع البيولوجى فى الصحافة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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اختتمت وزارة البيئة، فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بادماج مفاهيم التنوع البيولوجى فى الصحافة المصرية، أمس الإثنين، والذى عقد تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الفترة من 22  الى 25 يونيه الجارى، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالخروج بعدد من التوصيات للترويج لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي 14 والمزمع عقده في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بشكل يليق بهذا الحدث العالمى. 
 
اتفق المشاركون على ضرورة توضيح دور المواطن فى الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تنظيم زيارات ميدانية بالمحميات الطبيعية وندوات وورش عمل لكافة فئات المجتمع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على المستويين الرسمى والمدنى وتحديد المهام والمسؤوليات وتوحيد الرؤى حول أهمية إستضافة مصر لهذا المؤتمر كذلك مشاركة الشباب  فى الترويج على مستوى الجامعات  و مراكز الشباب و مواقع التواصل الإجتماعي. 
 
كما أوصى البرنامج بضرورة إعداد عدد  من المسابقات الدولية لأفضل فيلم تسجيلى وأفضل صورة  تعبر عن التنوع البيولوجى وأفضل حملة للحفاط على البيئة وعلى أن  يتم عرضها على هامش المؤتمر.
 
كذلك أوصت مجموعات العمل بإنشاء  صفحة  خاصة بالمؤتمر على الفيس بوك  تتخصص بنشر  كل ما يتعلق بالمؤتمر مع ضرورة دعوة عدد من الشخصيات العامة والمؤثرة في مصر و العالم  لزيارة المحميات والمشاركة في المؤتمر لوضع صور  ومقاطع مصورة عن جمال الطبيعة في مصر  والمحميات بها مما يساهم فى الوصول  للملايين فى الداخل والخارج على صفحاتهم الشخصية.
 
كذلك تنظيم معرض مؤقت بالتعاون مع وزارة الآثار بالتزامن مع المؤتمر للترويج للمنتج الأثرى ويكون المعرض عن الطبيعة والبيئة عبر العصور.
 
جديرا بالذكر أن البرنامج  التدريبي  نظم ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة و جمعية كتاب البيئة والتنمية بهدف نشر الوعى البيئي من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الإعلامية بالمحافظات بما یؤسس لثقافة بیئیة سلیمة، بالإضافة إلى المشاركة فى تقديم المبادرات والأفكار حول إطلاق حملات إعلامیة وصحفیة لتوسیع نطاق الوعي البیئى فى المجتمع بما يساهم فى نشر ثقافة العمل البیئى  علاوة على وتغطیة الأنشطة المعنیة بالبیئة بما يكفل توصیل المعلومات البيئية  الصحیحة للمواطن ومتخذى القرار من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئیة والمسموعة كذلك إعداد برامج تدریبیة لشباب الصحفیین لبناء كوادر صحفیة تتخصص في الصحافة البیئیة وتأھیلھا فى مجال التوعیة البیئية المتطورة كذلك إقامة منتدى ثقافى بیئى مرة كل شھرین بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام البيئى  بالوزارة لتناول القضایا البیئیة المختلفة.

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